Одноглазый воронёнок ждёт в Екатеринбурге встречи с собратом по несчастью
Фото Антона Каптелова
Лишившийся глаза, а заодно и возможности летать воронёнок пропил двухмесячный курс лекарств. Однако, пересаживать его в клетку к другой вороне, тоже обречённой на жизнь взаперти, пока рано.
Напомним, что в самом начале лета в Екатеринбурге молодая ворона попала в беду — кошки сломали ей крыло, да так, что выправить неправильно сросшиеся кости хирурги не берутся. Ещё одной проблемой стала инфекция, из-за которой слёток лишился глаза. Чтобы инфекция не продолжила подтачивать организм птицы, пришлось пройти курс лечения, в который входили обезболивающие, антибиотики и противогрибковые препараты.
Не всякая птица выдержит такое количество лекарств, но этот пернатый боец стойко перенёс ежедневные, по два раза пеленания и малоприятные вещества, пихаемые в клюв. Вот только в последние несколько недель он начал проявлять беспокойство, вызванное скукой — любому наскучила бы жизнь в тесной клетке, без свежего воздуха и уличных ванн! При этом, бедолага прекрасно знает, что неподалёку его ждёт другой пернатый друг — потерявший крыло (а с ним и волной жизни) старший товарищ. Они частенько перекрикиваются на расстоянии и явно с нетерпением ждут момента знакомства.
Однако, сводить вместе двух птиц пока рискованно. Собранных в прошлый раз денег не хватило на то, чтобы провести необходимые анализы одноглазому воронёнку. А раз так, остаётся вероятность заражения другой вороны при близком их контакте.
В связи с этим продлевается сбор, деньги с которого пойдут на повторный приём у врача и сдачу анализов. Финансово посодействовать судьбе воронёнка можно либо через виджет Юмани, либо на карту Озон 2204 2401 0791 4600 (в обоих случаях желательно указать цель сбора).
