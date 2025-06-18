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Подобранный в эльмашевском дворе слёток останется жить в неволе

21.32 Четверг, 26 июня 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Печальные новости про слётка ворон, которого на прошлой неделе нашли во дворах микрорайона Эльмаш в Екатеринбурге. Травмы молодой птицы оказались таковы, что вернуть его к вольной жизни не удастся.

Сделанный в ветеринарной больнице рентген показал сложный перелом. Само крыло у молодой вороны цело, а перелом, как оказалось, пришёлся на предплечье. Говоря простым языком, отломана головка кости, да ещё и вывернута в противоположную сторону. Как говорят хирурги, в теории провести операцию в попытке восстановить крыло можно. Но она такая сложная, что есть риск только навредить птице, а то и совсем её погубить хирургическим вмешательством. К тому же, несчастье с птенцом случилось сравнительно давно, больше недели назад, и кость в таком неестественном виде успело зарасти. То есть, если делать операцию, то ещё и ломать заново пришлось бы.

Беда с крылом оказалась у птицы не единственной. Всё гораздо хуже с правым её глазом. Его, фактически, нет. По всей видимости, из-за какой-то инфекции глаз усох и ничего не видит. Что это была за инфекция осталось неизвестным, так как денег (включая 500 рублей, которыми поделился кто-то из читателей ВВ, за что огромное спасибо!) хватило только на первичный приём ветврача и несколько рентгеновских снимков.

Анализы сделать будет всё равно необходимо, тем более что теперь молодой вороне придётся жить среди людей, домашних кошек и двух таких же, как она, нелетающих ворон. Одноглазую, нелетающую, кособокую, на волю её отпускать нельзя, она быстро там погибнет. Пока же она проходит курс долгосрочного (два месяца) приёма антибиотика широкого спектра действия, противовоспалительных и противогрибковых препаратов.

Сбор на анализы и на корм сильно травмированному птенцу продолжается. Помочь можно любой суммой либо на счёт Юмани по виджету, либо на карту Озона (2204 2401 0791 4600).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:43 В Екатеринбурге за мошенничество осудили директора туристического агентства
20:18 В Нижнем Тагиле подросток на мотоцикле попал в ДТП
19:15 Неофициальный праздник главной городской реки отметят в Саду Нурова
18:50 У жителя Екатеринбурга конфисковали автомобиль и мопед — у жителя Туринска
18:14 За сутки на территории Свердловской области ликвидировано 17 пожаров
17:32 В Каменске-Уральском началось рассмотрение уголовного дело о «поразившем жестокостью» двойном убийстве
17:03 В Нижнем Тагиле дисквалифицировали гендиректора УК «УКИКО»
16:08 На «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга запретят алкоголь и электросамокаты
15:35 В Камышловском районе мать подозревают в убийстве месячной дочери
14:59 В Екатеринбурге до октября закроют улицу Волгоградскую
14:16 Таможенники Кольцово остановили пассажира со 190 ботинками на правую ногу
13:43 В Екатеринбурге вынесли приговор загубившего коллегу водителя погрузчика
13:16 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Онежской
13:01 Дядю редактора Ura.ru экс-полицейского Карпова оставили под домашним арестом
12:08 Актриса из Екатеринбурга Ника Вигель появится в сериале «Театральная зона»
11:40 Екатеринбуржцев просят не красть цветы из городских дендропарков
11:12 В Краснотурьинске из-за грубых нарушений санитарных норм закрыли два кафе
10:17 На ЕКАД пьяный водитель грузовика выехал на обочину и сбил трёх человек
09:35 В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ивделе
09:07 Два человека погибли при взрыве газа в Ивделе
21:57 Щенкам из заброшенного депо в Екатеринбурге продолжают искать дом
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