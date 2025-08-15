Возрастное ограничение 18+
Очередную свалку на сельхозземлях обнаружили в Свердловской области
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Алапаевском районе Свердловской области представители Россельхознадзора после жалобы местного жителя проверили участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, и обнаружили свалку.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке сельскохозяйственных земель площадью 8,56 гектара были обнаружены сорные растения, кустарники и деревья, а также бытовые отходы. Ведомство обнаружило там ветки, доски, стройматериалы, колёса и старые оконные рамы со стёклами. Площадь незаконной свалки составила 485 квадратных метров.
Известно, что собственником участка является предприятие. Теперь сотрудники ведомства намерены проследить за тем, чтобы юридическое лицо привело землю в порядок, и принять меры для компенсации ущерба почве.
Напомним, в июле Россельхознадзор сообщил о шести свалках, обнаруженных на сельхозземлях.
