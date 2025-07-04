Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области обнаружили шесть свалок на сельхозземлях
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили свалки на шести участках, сельскохозяйственного назначения, в Свердловской области.
Захламлённые свалки нашли в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском муниципальных районах. Управление уже оценило причинённый ущерб.
Вопрос ущерба Россельхознадзор надеется решить в досудебном порядке, поэтому расчёт был направлен правообладателю участка.
Общая сумма ущерб, нанесённого загрязнением почвы, составила 12,6 миллиона рублей.
Захламлённые свалки нашли в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском муниципальных районах. Управление уже оценило причинённый ущерб.
«Для объективной оценки состояния почв в местах выявленных нарушений отобраны пробы для проведения химико-токсикологических анализов. В частности, в отношении свалки в Шалинском районе произведен расчёт ущерба, который составил 1,3 миллиона рублей»,
– рассказали в ведомстве.
Вопрос ущерба Россельхознадзор надеется решить в досудебном порядке, поэтому расчёт был направлен правообладателю участка.
Общая сумма ущерб, нанесённого загрязнением почвы, составила 12,6 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
04 июля 2025
04 июля 2025