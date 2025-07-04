В Свердловской области обнаружили шесть свалок на сельхозземлях





рассказали в ведомстве. «Для объективной оценки состояния почв в местах выявленных нарушений отобраны пробы для проведения химико-токсикологических анализов. В частности, в отношении свалки в Шалинском районе произведен расчёт ущерба, который составил 1,3 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили свалки на шести участках, сельскохозяйственного назначения, в Свердловской области.Захламлённые свалки нашли в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском муниципальных районах. Управление уже оценило причинённый ущерб.Вопрос ущерба Россельхознадзор надеется решить в досудебном порядке, поэтому расчёт был направлен правообладателю участка.Общая сумма ущерб, нанесённого загрязнением почвы, составила 12,6 миллиона рублей.