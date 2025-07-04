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В Свердловской области обнаружили шесть свалок на сельхозземлях

14.12 Пятница, 11 июля 2025
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
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Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили свалки на шести участках, сельскохозяйственного назначения, в Свердловской области.

Захламлённые свалки нашли в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском муниципальных районах. Управление уже оценило причинённый ущерб.

«Для объективной оценки состояния почв в местах выявленных нарушений отобраны пробы для проведения химико-токсикологических анализов. В частности, в отношении свалки в Шалинском районе произведен расчёт ущерба, который составил 1,3 миллиона рублей»,

рассказали в ведомстве.


Вопрос ущерба Россельхознадзор надеется решить в досудебном порядке, поэтому расчёт был направлен правообладателю участка.

Общая сумма ущерб, нанесённого загрязнением почвы, составила 12,6 миллиона рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:12 В Североуральске отказались от праздничного концерта на День города из-за вспышки инфекции
09:10 Два конфликта в Екатеринбурге заинтересовали председателя СК
22:07 Здоровье «уральского гусара» продолжает ухудшаться в заточении
20:43 В серовской больнице спасли раздробленную ногу молодого экскаваторщика
20:20 Культовый фильм про гравицапу и пепелацы покажут в Ельцин-центре бесплатно
19:48 Банк ДОМ.РФ и компания «Практика» восстановят памятник архитектуры в центре Екатеринбурга
19:41 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Свердловской области
19:40 Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков
19:31 В планетарии екатеринбургского музея расскажут про инопланетян
19:20 Снимавшего на видео свои преступления неонациста суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии
19:14 Из девяти вчерашних свердловских пожаров только два пришлись на жилой сектор
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