В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с энтеровирусом в Екатеринбурге

«Летне-осенний период традиционно является сезоном активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическим циклом микроорганизмов, сезоном высокой активности людей, выездами в отпуска и др. Заболеваемость традиционно регистрируется преимущественно среди детей-дошкольников»,

«В связи с началом учебного года существуют риски нового подъема заболеваемости. Избежать его помогут только ответственное отношение родителей к здоровью детей, отказ от посещения коллективов при любых признаках болезни»,