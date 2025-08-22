Возрастное ограничение 18+
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с энтеровирусом в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что рост заболеваемости энтеровирусной инфекции среди детей в Екатеринбурге является сезонным.
Там также рассказали, что для снижения распространения инфекции территориальные отделы проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе проверяют как проводят «утренние фильтры» в детских садах – опрос родителей о состоянии ребёнка, осмотр на наличие симптомов и измерение температуры.
Специалисты Роспотребнадзора также не исключают нового подъёма заболеваемости после начала учебного года.
Напомним, ранее информацию о заболеваемости энтеровирусом подтвердил врио губернатора Денис Паслер.
«Летне-осенний период традиционно является сезоном активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическим циклом микроорганизмов, сезоном высокой активности людей, выездами в отпуска и др. Заболеваемость традиционно регистрируется преимущественно среди детей-дошкольников»,
– пояснили в ведомстве.
Там также рассказали, что для снижения распространения инфекции территориальные отделы проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе проверяют как проводят «утренние фильтры» в детских садах – опрос родителей о состоянии ребёнка, осмотр на наличие симптомов и измерение температуры.
Специалисты Роспотребнадзора также не исключают нового подъёма заболеваемости после начала учебного года.
«В связи с началом учебного года существуют риски нового подъема заболеваемости. Избежать его помогут только ответственное отношение родителей к здоровью детей, отказ от посещения коллективов при любых признаках болезни»,
– сказали в управлении.
Напомним, ранее информацию о заболеваемости энтеровирусом подтвердил врио губернатора Денис Паслер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию