В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с энтеровирусом в Екатеринбурге

14.47 Пятница, 22 августа 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что рост заболеваемости энтеровирусной инфекции среди детей в Екатеринбурге является сезонным.

«Летне-осенний период традиционно является сезоном активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическим циклом микроорганизмов, сезоном высокой активности людей, выездами в отпуска и др. Заболеваемость традиционно регистрируется преимущественно среди детей-дошкольников»,

пояснили в ведомстве.


Там также рассказали, что для снижения распространения инфекции территориальные отделы проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе проверяют как проводят «утренние фильтры» в детских садах – опрос родителей о состоянии ребёнка, осмотр на наличие симптомов и измерение температуры.

Специалисты Роспотребнадзора также не исключают нового подъёма заболеваемости после начала учебного года.

«В связи с началом учебного года существуют риски нового подъема заболеваемости. Избежать его помогут только ответственное отношение родителей к здоровью детей, отказ от посещения коллективов при любых признаках болезни»,

сказали в управлении.


Напомним, ранее информацию о заболеваемости энтеровирусом подтвердил врио губернатора Денис Паслер.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
