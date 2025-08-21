Возрастное ограничение 18+
Информацию о росте заболеваемости энтеровирусом в Екатеринбурге подтвердил Паслер
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подтвердил информацию о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей.
Ранее в СМИ сообщалось о вспышке энтеровируса в детских садах уральской столицы.
Также накануне близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» привёл статистику по «пораженности детских образовательных учреждений энтеровирусными и прочими кишечными инфекциями по районам города. По данным ресурса больше всего случаем фиксировалось в Академическом районе – более 50 на 100 000 человек. Затем по убывающей идут Орджоникидзевский, Ленинский, Чкаловский, Кировский, Верх-Исетский районы. Самая низкая заболеваемость в Железнодорожном и Октябрьском, где выявлено по 3,6 случая на 100 000 человек.
«Перед началом учебного года важно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Сегодня фиксируется сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях»,
– сказал врио губернатора на заседании регионального правительства.
