Информацию о росте заболеваемости энтеровирусом в Екатеринбурге подтвердил Паслер

09.45 Пятница, 22 августа 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подтвердил информацию о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей.

«Перед началом учебного года важно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Сегодня фиксируется сезонный подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях»,

– сказал врио губернатора на заседании регионального правительства.


Ранее в СМИ сообщалось о вспышке энтеровируса в детских садах уральской столицы.

Также накануне близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» привёл статистику по «пораженности детских образовательных учреждений энтеровирусными и прочими кишечными инфекциями по районам города. По данным ресурса больше всего случаем фиксировалось в Академическом районе – более 50 на 100 000 человек. Затем по убывающей идут Орджоникидзевский, Ленинский, Чкаловский, Кировский, Верх-Исетский районы. Самая низкая заболеваемость в Железнодорожном и Октябрьском, где выявлено по 3,6 случая на 100 000 человек.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
