СМИ сообщают о вспышке энтеровируса в детских садах Екатеринбурга

– приводят ответ пресс-службы ведомства в СМИ.

«Благодаря принимаемым мерам за последнюю неделю уровень заболеваемости ЭВИ в упоминаемом вами Верх-Исетском районе снизился на 18% и на текущий момент он на 30% ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года»,