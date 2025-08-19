Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о вспышке энтеровируса в детских садах Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В детских садах на ВИЗе в Екатеринбурге произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом сообщают «ФедералПресс» и Ura.ru со ссылкой на родителей.
По данным ресурсов, в детских садах перед тем, как принять детей, в качестве мер профилактики начали проверять температуру.
В свердловском управлении Роспотребнадзора информацию о вспышке энтеровируса не подтвердили, но и опровергать выявленные случаи не стали, заявив, что уровень заболеваемости уже снизился.
«Благодаря принимаемым мерам за последнюю неделю уровень заболеваемости ЭВИ в упоминаемом вами Верх-Исетском районе снизился на 18% и на текущий момент он на 30% ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года»,
– приводят ответ пресс-службы ведомства в СМИ.
