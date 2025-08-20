Возрастное ограничение 18+
Свердловский Минздрав опроверг информацию о нехватке лекарств для онкобольных
В телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев» выпустили заявление, в котором опровергли информацию о дефиците препаратов для больных раком.
Там также пояснили, что пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, получают лекарства за счёт бюджетных средств и в условиях стационара.
В ведомстве уверяют, что «обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная» и что текущего запаса лекарств хватит на четыре месяца.
«В связи с информацией, распространяемой в СМИ со ссылкой на общественную организацию "Движение против рака", о дефиците онкологических препаратов в Свердловской области, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности»,
– говорится в официальном заявлении.
«Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют. Обращения пациентов с онкологическими заболеваниями по вопросам лекарственного обеспечения в министерство не поступали»,
– сказали в Минздраве.
