СМИ сообщают о дефиците лекарств для онкобольных в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась одним из регионов, в которых возник дефицит препаратов для пациентов с онкологией, пишут «Ведомости».
Издание сообщает, ссылаясь на зампредседателя координационного совета «Движение против рака» Галину Маргаревич, что лекарствами от рака пациенты также наименее обеспечены в Краснодарском крае, Ростовской, Новосибирской, Пензенской, Курской, Воронежской областях, Татарстане, Башкортостане и республиках Северо-Кавказского федерального округа.
Маргаревич предполагает, что дефицит противоопухолевых препаратов возник из-за увеличения числа онкобольных – пациенты стали жить дольше, а рак чаще выявляется на ранних стадиях.
Также, по её словам, проблема связана с тем, что не все новые препараты попадают в перечень жизненно важных.
«Государство не может установить на них предельные цены, включить в программу госгарантий и сформировать тарифы ОМС. В итоге регионам приходится закупать такие лекарства за счет собственных бюджетов – и зачастую по более высоким ценам. Из-за этого инновационную терапию получают меньше нуждающихся»,
– передаёт слова Галины Маргаревич ресурс.
