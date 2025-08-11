Возрастное ограничение 18+
У свердловского Минздрава не оказалось информации о дефиците медперсонала
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У министерства здравоохранения Свердловской области не оказалось данных о количестве врачей и других медицинских работников, которых не хватает в подведомственных учреждениях. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан», приводя ответ замминистра Евгения Кречетова.
По его словам, медицинские организации самостоятельно публикуют информацию о вакантных местах, а о том, как обстоит ситуация с кадрами, медицинские организации не отчитываются.
Напомним, в начале августа аналитики hh.ru сообщили о жестком дефиците врачей в регионах УрФО.
До этого – ещё в феврале этого года – бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе не хватает 640 врачей. В июне на пресс-конференции в ТАСС новый замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова, также сообщала о дефиците кадров в больницах, но конкретные цифры не приводила.
