Возрастное ограничение 18+
На Урале сохраняется жёсткий дефицит врачей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На Урале не хватает врачей. Специалисты hh.ru сообщают, что в этом году в регионах УрФО наблюдается жёсткий дефицит.
По данным аналитиков сервиса, наиболее сложная ситуация в Курганской области, где на одну вакансию приходится 0,2 резюме – по статистике на рынке труда принято считать нормой 4 резюме на вакансию. Чуть лучше ситуация в Свердловской области – 0,5 резюме на вакансию, в Челябинской области – 0,6, в Тюменской области – 0,7. Немногим благополучнее складываются дела в ХМАО и ЯМАО – 1,5 и 1,8 резюме соответственно.
Самый высокий спрос на докторов сейчас в Свердловской области. Сейчас здесь открыто 3,8 тысячи активных вакансий – 40% от всех в УрФО. Также врачи очень нужны в Тюменской области – 2,1 тыс. вакансий или 22%, Челябинской области – 2 тыс. или 21%, ХМАО – 791 или 8%, Курганской области – 612 или 6%, ЯНАО – 186 или 2%.
Наиболее конкурентные зарплаты предлагают в ЯНАО – медиана зарплатных предложений там 152,7 тыс. руб., в ХМАО – 120,9 тыс. руб., Тюменской области – 99,8 тыс. руб. Далее идут Свердловская область – 97,5 тыс. руб., Челябинская область – 86,6 тыс. руб., и отстает от всех Курганская область – 85,2 тыс. руб.
В феврале, напомним, Павел Креков, ранее занимавший должность заместителя губернатора Свердловской области, заявил, что в дефицит медицинских кадров в регионе стал меньше на 15%. Тогда он также сообщил о нехватке порядка 640 врачей.
По данным аналитиков сервиса, наиболее сложная ситуация в Курганской области, где на одну вакансию приходится 0,2 резюме – по статистике на рынке труда принято считать нормой 4 резюме на вакансию. Чуть лучше ситуация в Свердловской области – 0,5 резюме на вакансию, в Челябинской области – 0,6, в Тюменской области – 0,7. Немногим благополучнее складываются дела в ХМАО и ЯМАО – 1,5 и 1,8 резюме соответственно.
Самый высокий спрос на докторов сейчас в Свердловской области. Сейчас здесь открыто 3,8 тысячи активных вакансий – 40% от всех в УрФО. Также врачи очень нужны в Тюменской области – 2,1 тыс. вакансий или 22%, Челябинской области – 2 тыс. или 21%, ХМАО – 791 или 8%, Курганской области – 612 или 6%, ЯНАО – 186 или 2%.
Наиболее конкурентные зарплаты предлагают в ЯНАО – медиана зарплатных предложений там 152,7 тыс. руб., в ХМАО – 120,9 тыс. руб., Тюменской области – 99,8 тыс. руб. Далее идут Свердловская область – 97,5 тыс. руб., Челябинская область – 86,6 тыс. руб., и отстает от всех Курганская область – 85,2 тыс. руб.
В феврале, напомним, Павел Креков, ранее занимавший должность заместителя губернатора Свердловской области, заявил, что в дефицит медицинских кадров в регионе стал меньше на 15%. Тогда он также сообщил о нехватке порядка 640 врачей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
02 августа 2025
02 августа 2025