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В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за публикации в телеграм-канале. Дело оказалось в производстве мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного судебного района.
Речь идёт о части 1 статьи 148 УК РФ – «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Санкцией этой статьи предусмотрены штраф до трёхсот тысяч или в размере дохода осуждённого за период до двух лет либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, подсудимый – администратор телеграм-канала, ориентированного на размещение 18+ контента. Согласно обвинительному заключению, он опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, на которых также фигурировали элементы христианской атрибутики и символики.
Речь идёт о части 1 статьи 148 УК РФ – «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Санкцией этой статьи предусмотрены штраф до трёхсот тысяч или в размере дохода осуждённого за период до двух лет либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, подсудимый – администратор телеграм-канала, ориентированного на размещение 18+ контента. Согласно обвинительному заключению, он опубликовал ряд откровенных фотографий девушек, на которых также фигурировали элементы христианской атрибутики и символики.
«Данным преступным деянием, по мнению органов предварительного расследования, мужчина проявил неуважительное отношение к определённой социальной группе, путём оскорбления религиозных чувств верующих и выразил неуважение к православным традициям – Русской православной церкви Московского патриархата»,
– пояснили в пресс-службе.
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