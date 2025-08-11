Возрастное ограничение 18+
Гендиректора «Гортранса» перевели под домашний арест
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло рассмотрение запроса следственных органов в продлении срока содержания под стражей Сергея Нугаева. Однако, судья решил не поддерживать запрос и смягчить меру пресечения гендиректору ЕМУП «Гортранс».
В итоге районный суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей генерального директора «Гортранса» и изменил меру пресечения Сергею Нугаеву на домашний арест. Ограничение свободы назначено на 24 суток — до 5 сентября 2025 года включительно.
Впрочем, постановление суда пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.
Напомним, Сергей Нугаев обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере. Если вина будет доказана, ему грозит длительный срок лишения свободы и крупный штраф.
