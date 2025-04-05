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Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Генеральный директор екатеринбургского «Гортранса» Сергей Нугаев остаётся в СИЗО до лета. Суд продлил ему срок содержания под стражей.
Как сообщается в телеграм-канале Свердловского областного суда, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока пресечения. Он останется в СИЗО до 12 июня 2025 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, Сергея Нугаева обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получении должностным лицом взятки в крупном размере).
Как сообщается в телеграм-канале Свердловского областного суда, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока пресечения. Он останется в СИЗО до 12 июня 2025 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, Сергея Нугаева обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получении должностным лицом взятки в крупном размере).
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