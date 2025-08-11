Возрастное ограничение 18+

Подан первый иск о компенсации морального вреда из-за норовируса в СУНЦ УрФУ

16.53 Вторник, 12 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга принял к производству иск о компенсации морального вреда в связи с массовым заражением студентов СУНЦ УрФУ норовирусом. Это первый иск, связанный с тем нашумевшим инцидентом.

С иском в интересах матери одного из заболевших студентов и несовершеннолетнего выступило Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответчиком по делу указано ООО «Общественное питание», имевшее договор на организацию питания учащихся учебного центра. С организации требуют взыскать 100 000 рублей в пользу женщины, чей сын серьёзно заболел.

Дело будет рассматривать судья Анна Войт. Заседание назначено на 23 сентября.

Напомним, 12 марта 2025 года несколько десятков студентов СУНЦ заразились норовирусной инфекцией. Судом установлено, что причиной стала несоблюдение сотрудниками вышеупомянутой компании санитарно-эпидемиологических норм и должностных инструкций.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
