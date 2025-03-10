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У 27 учеников СНУЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском министерстве здравоохранения сообщают о вспышке кишечной инфекции в общежитии специализированного учебно-научного центра УрФУ.
Ведомство сообщает о 27 учениках в возрасте от 16-18, которые обратились за помощью. По предварительным данным, у учащихся СНУЦ острый гастроэнтерит.
В стационары госпитализированы 20 человек.
Управление Роспотребнадзора сообщило о начале эпидрасследования.
Ведомство сообщает о 27 учениках в возрасте от 16-18, которые обратились за помощью. По предварительным данным, у учащихся СНУЦ острый гастроэнтерит.
«На месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи им. Капиноса, а также врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области»,
– говорится в сообщении областного Минздрава.
В стационары госпитализированы 20 человек.
Управление Роспотребнадзора сообщило о начале эпидрасследования.
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