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Власти Свердловской области запретили митинговать химмашевцам за сохранение районного ДК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило химмашевцам митинговать за сохранение районного ДК.
14 февраля в МОБ были поданы два уведомления — о проведении пикета на 30 человек 28 февраля и митинга на 5000 человек 1 марта. Пикет химмашевцы рассчитывали провести у здания мэрии на площади 1905 года, митинг — на площади перед ДК Химмаш. Главной целью публичных мероприятий заявители указали «информирование граждан о действиях Администрации Екатеринбурга, противоречащих достигнутым ранее договорённостям о сохранении Дворца Культуры — единственного центра культуры микрорайона Химмаш».
Однако власти мероприятие фактически запретили – соответствующие ответы пришли одной из заявительниц, Татьяне Знак, рассказала она Вечерним ведомостям. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев сослался на протокол Оперштаба от 26 октября 2022 года, который ограничивает проведение публичных мероприятий в регионе. Этот протокол был подписан вскоре после того, как в Свердловской области объявили «режим базовой готовности» – сделали это после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года и последовавших за ним уличных протестов.
ДК Химмаш, который был приобретён у завода Уралхиммаш в начале 2000-х бизнесменом Валерием Савельевым, в 2018 году оказался под угрозой закрытия — владелец здания решил его снести и построить на этом месте жилые высотки. Однако жители стали протестовать, требуя сохранения культурно-досуговой площадки. После этого администрация Екатеринбурга пообещала выкупить здание в муниципальную собственность, предоставив компании Савельева взамен другой участок или участки, спустя несколько лет на муниципальном уровне был принят нормативно-правовой акт, позволяющий производить мену земельных участков. Однако до обмена участками дело так и не дошло — стороны не смогли договориться. Недавно эксплуатацию ДК остановили по требованию пожарных, обнаруживших в нём нарушения.
По данным собеседников Вечерних ведомостей, нынешнее состояние здания таково, что дешевле снести его и построить новый ДК.
Отметим, что уже более двух лет МОБ запрещает проведение публичных мероприятий протестного характера — ссылаясь на всё тот же «режим базовой готовности». В 2023 году химмашевцы уже подавали уведомление на проведение митинга, но им также не позволили его провести.
14 февраля в МОБ были поданы два уведомления — о проведении пикета на 30 человек 28 февраля и митинга на 5000 человек 1 марта. Пикет химмашевцы рассчитывали провести у здания мэрии на площади 1905 года, митинг — на площади перед ДК Химмаш. Главной целью публичных мероприятий заявители указали «информирование граждан о действиях Администрации Екатеринбурга, противоречащих достигнутым ранее договорённостям о сохранении Дворца Культуры — единственного центра культуры микрорайона Химмаш».
Однако власти мероприятие фактически запретили – соответствующие ответы пришли одной из заявительниц, Татьяне Знак, рассказала она Вечерним ведомостям. Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев сослался на протокол Оперштаба от 26 октября 2022 года, который ограничивает проведение публичных мероприятий в регионе. Этот протокол был подписан вскоре после того, как в Свердловской области объявили «режим базовой готовности» – сделали это после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года и последовавших за ним уличных протестов.
Фрагмент ответа МОБ заявителям митинга.
ДК Химмаш, который был приобретён у завода Уралхиммаш в начале 2000-х бизнесменом Валерием Савельевым, в 2018 году оказался под угрозой закрытия — владелец здания решил его снести и построить на этом месте жилые высотки. Однако жители стали протестовать, требуя сохранения культурно-досуговой площадки. После этого администрация Екатеринбурга пообещала выкупить здание в муниципальную собственность, предоставив компании Савельева взамен другой участок или участки, спустя несколько лет на муниципальном уровне был принят нормативно-правовой акт, позволяющий производить мену земельных участков. Однако до обмена участками дело так и не дошло — стороны не смогли договориться. Недавно эксплуатацию ДК остановили по требованию пожарных, обнаруживших в нём нарушения.
По данным собеседников Вечерних ведомостей, нынешнее состояние здания таково, что дешевле снести его и построить новый ДК.
Отметим, что уже более двух лет МОБ запрещает проведение публичных мероприятий протестного характера — ссылаясь на всё тот же «режим базовой готовности». В 2023 году химмашевцы уже подавали уведомление на проведение митинга, но им также не позволили его провести.
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