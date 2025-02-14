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У екатеринбургского зоопарка может появиться новая площадка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У екатеринбургского зоопарка может появиться дополнительная площадка. О возможном расширении зоопарка заговорил депутат городской думы Виктор Сомников во время визита думской комиссии.
Как сообщает ЕАН, Сомников отметил, что в 2024 году зоопарк посетило более 700 тысяч человек, и упомянул проблему нехватки пространства для гостей зоопарка, которую, по его словам, можно было бы решить выбором другой площадки, более просторной, или подбором дополнительной.
Однако на переезд зоопарк вряд ли согласится. Со слов его директора Светланы Прилепиной, эксперты советовали сохранить существующую площадку, так как зоопарк в центре города – это уникально.
Ранее открыть вторую площадку в Новокольцовском микрорайоне, но от этой идеи отказались, так как стали опасаться, что животным может быть некомфортно находиться рядом с аэропортом, а людям будет сложно добираться. В итоге разговоры зашли о строительстве второй очереди зоопарка в Сысертском районе, где территория парка может в 18,5 раза превышать нынешнюю. Однако на текущий момент неизвестно получит ли этот проект развитие.
Отметим, что в сентябре 2025 года екатеринбургский зоопарк будет отмечать своё 95-летие.
Как сообщает ЕАН, Сомников отметил, что в 2024 году зоопарк посетило более 700 тысяч человек, и упомянул проблему нехватки пространства для гостей зоопарка, которую, по его словам, можно было бы решить выбором другой площадки, более просторной, или подбором дополнительной.
«Когда у нас в зоопарке друг на друге находятся посетители, то комфорт достигается с трудом. Будущее зоопарка – другая площадка или две площадки. Но вопрос очень дорогой»,
– приводят его слова в издании.
Однако на переезд зоопарк вряд ли согласится. Со слов его директора Светланы Прилепиной, эксперты советовали сохранить существующую площадку, так как зоопарк в центре города – это уникально.
Ранее открыть вторую площадку в Новокольцовском микрорайоне, но от этой идеи отказались, так как стали опасаться, что животным может быть некомфортно находиться рядом с аэропортом, а людям будет сложно добираться. В итоге разговоры зашли о строительстве второй очереди зоопарка в Сысертском районе, где территория парка может в 18,5 раза превышать нынешнюю. Однако на текущий момент неизвестно получит ли этот проект развитие.
Отметим, что в сентябре 2025 года екатеринбургский зоопарк будет отмечать своё 95-летие.
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