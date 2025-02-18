Серовский магазин стройматериалов выплатит компенсацию за детскую травму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Со строительного магазина «ДИМАКС» Серовский районный суд взыскал 50 тысяч рублей в пользу малолетнего ребенка, пострадавшего в торговом зале. Основанием для решения стало заключение городской прокуратуры, подтвердившей нарушение правил безопасности.Инцидент произошел, когда местная жительница вместе с сыном 2019 года рождения зашла в магазин керамической плитки. Во время осмотра товара на мальчика упал выставленный на продажу унитаз. В результате ребёнок получил травму челюсти и лишился двух зубов. Продавец магазина вместо того, чтобы оказать помощь маленькому пострадавшему, потребовал от матери возместить стоимость повреждённого образца. Прибывшие в магазин медики диагностировали у мальчика травму, потребовавшую амбулаторного лечения, которое продолжалось более недели.Прокуратура установила, что магазин не обеспечил безопасность покупателей, что и привело к причинению вреда здоровью ребёнка. Суд согласился с доводами прокурора и обязал ООО «ДИМАКС» выплатить компенсацию морального вреда. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу, — уточняют в областной прокуратуре.