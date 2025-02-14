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Жестоко расправившегося с подругой летом 2023 год подростку вынесли приговор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга вынесли приговор подростку, который 6 августа 2023 года жестоко расправился со своей 17-летней подругой.
Как напомнили в Следственном комитете Свердловской области, трагедия произошла в квартире на Сортировке, в доме по улице Надеждиной. Молодой человек приревновал девушку и жестоко избил её, после чего вонзил нож в шею.
Экспертиза признала подростка вменяемым, согласно заключаю парень отдавал себе отчёт в том, что он делает.
Юношу признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначали ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал в пользу родственников погибшей моральную компенсацию на общую сумму в 3,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.
Как напомнили в Следственном комитете Свердловской области, трагедия произошла в квартире на Сортировке, в доме по улице Надеждиной. Молодой человек приревновал девушку и жестоко избил её, после чего вонзил нож в шею.
Экспертиза признала подростка вменяемым, согласно заключаю парень отдавал себе отчёт в том, что он делает.
Юношу признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначали ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал в пользу родственников погибшей моральную компенсацию на общую сумму в 3,5 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре региона.
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