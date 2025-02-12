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БФ «Дети России» вместе с ХК «Автомобилист» организуют в КРК «Уралец» два благотворительных матча
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге 20 и 22 февраля в КРК «Уралец» пройдут благотворительные матчи «Автомобилиста» с «Амуром» и «Северсталью». Встречи приурочены к Международному дню борьбы с детским раком.
Благотворительные матчи традиционно организуют ХК «Автомобилист» и БФ «Дети России».
Героями предстоящих матчей станут Миша Тибаев и Варя Кормильцева, которые сумели победить онкологию, и врачи, которые ежедневно спасают жизни. На встрече «Автомобилиста» с «Амуром», который пройдёт сегодня, 20 февраля, торжественное вбрасывание проведут Миша Тибаев и заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии Лариса Фечина, а 22 февраля перед матчем с «Северсталью» на лёд выйдут Варя Кормильцева и заведующий Лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра Григорий Цаур.
На форме игроков «Автомобилиста» на этих матчах будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком.
Сделать пожертвование можно будет в фойе КРК «Уралец», где установят благотворительные сферы.
Все средства, которые будут собраны в эти дни, пойдут на покупку оборудования для детского онкоцентра.
На матче с «Северсталью» 22 февраля также пройдёт лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 2 тысяч рублей.
По словам директора фонда «Дети России» Юлии Нутенко, фанаты «Автомобилиста» каждый год вносят большой вклад в борьбу с онкологией.
За шесть лет благодаря благотворительным акциями ЖК «Автомобилист» и БФ «Дети России» собрали вместе 4 252 000 рублей на обновление технологической базы клиники.
Начало игр 20 февраля в 19.00, 22 февраля в 17.00.
Благотворительные матчи традиционно организуют ХК «Автомобилист» и БФ «Дети России».
«В этом году организаторы вновь приглашают поболеть за любимую команду на домашней арене и поддержать пациентов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга»,
– рассказали организаторы.
Героями предстоящих матчей станут Миша Тибаев и Варя Кормильцева, которые сумели победить онкологию, и врачи, которые ежедневно спасают жизни. На встрече «Автомобилиста» с «Амуром», который пройдёт сегодня, 20 февраля, торжественное вбрасывание проведут Миша Тибаев и заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии Лариса Фечина, а 22 февраля перед матчем с «Северсталью» на лёд выйдут Варя Кормильцева и заведующий Лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра Григорий Цаур.
Фото предоставлено организаторами
На форме игроков «Автомобилиста» на этих матчах будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком.
Сделать пожертвование можно будет в фойе КРК «Уралец», где установят благотворительные сферы.
«Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника. Болельщики и гости также смогут получить за пожертвование в адрес ОДКБ сувениры из специальной линейки, которую выпустили в рамках акции»,
– добавили организаторы.
Все средства, которые будут собраны в эти дни, пойдут на покупку оборудования для детского онкоцентра.
На матче с «Северсталью» 22 февраля также пройдёт лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 2 тысяч рублей.
Фото предоставлено организаторами
По словам директора фонда «Дети России» Юлии Нутенко, фанаты «Автомобилиста» каждый год вносят большой вклад в борьбу с онкологией.
«Каждый год, жертвуя разные, часто, небольшие суммы, фанаты вносят огромный вклад в борьбу с болезнью. Приобретённые за время нашей совместной работы приборы непрерывно помогают спасать жизни пациентов. Огромное спасибо клубу, зрителям. Вместе мы помогаем детям на пути к большим победам и счастливому будущему!»,
– сказала Юлия Нутенко.
За шесть лет благодаря благотворительным акциями ЖК «Автомобилист» и БФ «Дети России» собрали вместе 4 252 000 рублей на обновление технологической базы клиники.
Начало игр 20 февраля в 19.00, 22 февраля в 17.00.
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