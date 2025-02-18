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Двое детей пострадали в ДТП на Восточной в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 19 февраля, вечером в Екатеринбурге на улице Восточной, в районе 72-го дома Kia K5 при повороте налево столкнулась с Ford Focus со встречного направления. В результате пострадали двое детей – пассажиры «Форда».
За рулём «Киа» была 28-летняя девушка с водительским стажем 10 лет. По её словам, она не рассчитала дистанцию, когда готовилась к повороту.
«В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры Ford Focus, мальчики 3 и 6 лет. С различными травмами их доставили в ДГКБ № 9. Известно, что пассажиры, перевозились без нарушений ПДД»,
– говорится в сообщении городской ГАИ.
За рулём «Киа» была 28-летняя девушка с водительским стажем 10 лет. По её словам, она не рассчитала дистанцию, когда готовилась к повороту.
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