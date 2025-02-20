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Екатеринбургский фламинго стал ЗооМистером-2025
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
В Екатеринбургском зоопарке традиционно выбрали к главному мужскому празднику «самого-самого» мистера из числа питомцев. В этом году посетители зоопарка присудили титул «ЗооМистер» птичке.
Среди претендентов на звание «ЗооМистер-2025» в этот раз было пятеро животных: полярный волк Сириус, радужный удав Давид, аксолотль Сочимилько, японский макак Виноград и фламинго Фламенко. В итоге птица с «танцевальным» именем и победила по итогам голосования среди посетителей зоопарка. Но победа далась ему нелегко. И если от трёх претендентов он сразу ушёл в большой отрыв, то вот волк Сириус оказался сильным конкурентом, в итоге набрав всего на 160 голосов меньше Фламенко, за которого проголосовало 735 человек.
Голосование за «ЗооМистера-2025» проходило в ВК-сообществе Екатеринбургского зоопарка. Всего в нём приняло участие 1745 человек. В праздничный день, 23 февраля, победителя, вместе со всей его стаей, накормят особым обедом. Посетителям, которые придут на это посмотреть, сотрудники зоопарка расскажут об этих удивительных птицах и о самом Фламенко.
А рассказать о Фламенко действительно есть что. В совсем юном возрасте он попал в беду, так и очутился на попечении людей. Сотрудники зоопарка подсказывают, как его найти среди других екатеринбургских фламинго: по зелёному кольцу на ноге.
Среди претендентов на звание «ЗооМистер-2025» в этот раз было пятеро животных: полярный волк Сириус, радужный удав Давид, аксолотль Сочимилько, японский макак Виноград и фламинго Фламенко. В итоге птица с «танцевальным» именем и победила по итогам голосования среди посетителей зоопарка. Но победа далась ему нелегко. И если от трёх претендентов он сразу ушёл в большой отрыв, то вот волк Сириус оказался сильным конкурентом, в итоге набрав всего на 160 голосов меньше Фламенко, за которого проголосовало 735 человек.
Голосование за «ЗооМистера-2025» проходило в ВК-сообществе Екатеринбургского зоопарка. Всего в нём приняло участие 1745 человек. В праздничный день, 23 февраля, победителя, вместе со всей его стаей, накормят особым обедом. Посетителям, которые придут на это посмотреть, сотрудники зоопарка расскажут об этих удивительных птицах и о самом Фламенко.
А рассказать о Фламенко действительно есть что. В совсем юном возрасте он попал в беду, так и очутился на попечении людей. Сотрудники зоопарка подсказывают, как его найти среди других екатеринбургских фламинго: по зелёному кольцу на ноге.
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