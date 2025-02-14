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Мнение родителей в фокусе: старт независимой оценки качества условий в образовательных организациях Свердловской области
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В марте 2025 года в Свердловской области стартует независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных школах, которые по объективным причинам не прошли независимую оценку в 2024 году.
Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области. Основная цель — предоставить гражданам достоверную информацию об условиях осуществления образовательной деятельности.
Родители (законные представители) и обучающиеся старше 14 лет могут принять участие в опросе до 15 апреля 2025 года, который проводится дистанционно, через заполнение анонимной онлайн-анкеты.
Все участники опроса смогут оценить доступность информации об образовательной организации, размещенной на стенде в здании и на официальном сайте детского сада или школы, комфортность условий в помещениях образовательной организации, доброжелательность сотрудников, наличие условий доступности для инвалидов и общую удовлетворённость качеством условий осуществления образовательной деятельности. Также в анкете предусмотрена возможность оставить свои отзывы и предложения по улучшению работы образовательной организации.
По результатам независимой оценки в образовательных организациях будут разработаны планы мероприятий, направленные на устранение выявленных недостатков, которые будут реализованы в 2026 году.
Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области. Основная цель — предоставить гражданам достоверную информацию об условиях осуществления образовательной деятельности.
Родители (законные представители) и обучающиеся старше 14 лет могут принять участие в опросе до 15 апреля 2025 года, который проводится дистанционно, через заполнение анонимной онлайн-анкеты.
Все участники опроса смогут оценить доступность информации об образовательной организации, размещенной на стенде в здании и на официальном сайте детского сада или школы, комфортность условий в помещениях образовательной организации, доброжелательность сотрудников, наличие условий доступности для инвалидов и общую удовлетворённость качеством условий осуществления образовательной деятельности. Также в анкете предусмотрена возможность оставить свои отзывы и предложения по улучшению работы образовательной организации.
Пройти опрос можно по ссылке https://nok.gepicentr.ru/ и на официальных сайтах образовательных организаций.
По результатам независимой оценки в образовательных организациях будут разработаны планы мероприятий, направленные на устранение выявленных недостатков, которые будут реализованы в 2026 году.
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