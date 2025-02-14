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СМИ сообщают об эвакуации первоуральского суда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что Первоуральске эвакуировали суд, где сегодня должны вынести приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову.
По данным 66.ru, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.
Сообщается, что пустить обратно в здание суда обещают в 14.00. Именно в это время должно начаться заседание по делу экс-директора первоуральского водоканала.
Напомним, Артур Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), а также части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Свою вину он не признает.
Ранее прокуратура запросила ему 8 лет лишения свободы. Подробнее о деле Гузаирова мы писали ранее.
По данным 66.ru, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.
Сообщается, что пустить обратно в здание суда обещают в 14.00. Именно в это время должно начаться заседание по делу экс-директора первоуральского водоканала.
Напомним, Артур Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), а также части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Свою вину он не признает.
Ранее прокуратура запросила ему 8 лет лишения свободы. Подробнее о деле Гузаирова мы писали ранее.
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