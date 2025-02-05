Почти 800 ДТП случилось на дорогах Свердловской области на прошлой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предоставила итога прошлой недели. Они печалят: в период с 3 по 9 февраля 2025 года на дорогах региона зафиксировано 794 ДТП. При этом, семь человек погибли, а 48 получили травмы, в том числе — четверо несовершеннолетних.Как отмечают в госоргане, основная причина дорожно-транспортных происшествий — несоответствие скорости конкретным условиям движения (378 случаев). Гораздо реже причинами аварий становились несоблюдение очередности проезда (131 ДТП) и неправильный выбор дистанции (67 ДТП).Что касается нарушений, которые тоже могли привести к авариям, но были пресечены инспекторами дорожно-постовой службы, то их на прошлой неделе зафиксировано 9860. Чуть больше тысячи из них было совершено пешеходами, 121 — таксистами и 50 — водителями автобусов. Несмотря на зимний период, продолжают лихачить мотоциклисты (10 нарушений) и велосипедисты (6 нарушений).Самым частным нарушением ПДД остаётся игнорирование водителями ремней безопасности (2560 случаев) и тонировка стёкол (1244 случая). Кроме того, «бесправных» водителей было отловлено 235 водителей, а пьяных за рулём — 124 человека.