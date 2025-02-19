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Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор

11.04 Четверг, 20 февраля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Каменске-Уральском вынесли приговор 50-летней местной жительнице, похитившей девятилетнего сына знакомой прошлым летом, на которую держала обиду.

Синарский районный суд признал её виновной в пренебрежении неприкосновенностью жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и похищении ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и назначил ей 6 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Свою вину похитительница признала, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, утром 31 июля 2024 года осуждённая пробралась в квартиру своей обидчицы, где она жила со своим супругом и сыном, и зашла в комнату к мальчику. Разбудив ребёнка, она накричала на него и потребовала одеться и пойти с ней. Ему пришлось послушаться. Вместе направились в сторону парка Трубников. По дороге похитительница названивала матери ребёнка и говорила прийти и забрать сына. Несколько раз с ней по телефону связывались сотрудники полиции, спрашивавшие её местоположение. Его она называла, но не оставалась на месте и шла с мальчиком дальше, пока не дошла до парка, где её и задержали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:04 Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
10:27 У екатеринбургского зоопарка может появиться новая площадка
09:55 После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
09:04 В трёх уральских регионах ожидаются лесные пожары грядущей весной
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21:06 Умер выброшенный в Екатеринбурге облысевший попугайчик
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20:09 Путин наградил депутата Екатеринбургской гордумы медалью
19:29 Двести тысяч рублей пришлось отдать екатеринбургскому ДЭУ за плохую уборку
19:06 Отведать таёжного чая по рецептам манси приглашает уральцев Белинка
18:37 Человек погиб в одном из 14 свердловских пожаров вторника
17:52 Тридцатиградусные морозы ожидаются в Свердловской области
17:45 В Нижнем Тагиле женщина получала выплаты на ребёнка, отданного в детский дом
17:28 Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
17:18 При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
16:46 Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
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