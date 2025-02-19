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Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском вынесли приговор 50-летней местной жительнице, похитившей девятилетнего сына знакомой прошлым летом, на которую держала обиду.
Синарский районный суд признал её виновной в пренебрежении неприкосновенностью жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и похищении ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и назначил ей 6 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Свою вину похитительница признала, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, утром 31 июля 2024 года осуждённая пробралась в квартиру своей обидчицы, где она жила со своим супругом и сыном, и зашла в комнату к мальчику. Разбудив ребёнка, она накричала на него и потребовала одеться и пойти с ней. Ему пришлось послушаться. Вместе направились в сторону парка Трубников. По дороге похитительница названивала матери ребёнка и говорила прийти и забрать сына. Несколько раз с ней по телефону связывались сотрудники полиции, спрашивавшие её местоположение. Его она называла, но не оставалась на месте и шла с мальчиком дальше, пока не дошла до парка, где её и задержали.
Синарский районный суд признал её виновной в пренебрежении неприкосновенностью жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и похищении ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и назначил ей 6 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Свою вину похитительница признала, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, утром 31 июля 2024 года осуждённая пробралась в квартиру своей обидчицы, где она жила со своим супругом и сыном, и зашла в комнату к мальчику. Разбудив ребёнка, она накричала на него и потребовала одеться и пойти с ней. Ему пришлось послушаться. Вместе направились в сторону парка Трубников. По дороге похитительница названивала матери ребёнка и говорила прийти и забрать сына. Несколько раз с ней по телефону связывались сотрудники полиции, спрашивавшие её местоположение. Его она называла, но не оставалась на месте и шла с мальчиком дальше, пока не дошла до парка, где её и задержали.
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