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В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пяти автобусным остановкам, которые появятся в Академическом районе Екатеринбурга, присвоили название. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов, сообщили в мэрии.
Так, на территории восьмого района должны будут появиться остановки:
– «Улица Тенистая» – на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской;
– «Посёлок Светлореченский» – остановку планируют установить после реконструкции на улице Суходольской, вблизи посёлка Светлореченского, в сторону улицы Хрустальногорской и в сторону улицы Тенистой;
– «Улица Евгения Савкова» – на улице Хрустальногорской, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка улиц Хрустальногорской и Евгения Савкова, в сторону улиц Суходольской и Архитектора Белянкина;
– «Улица Архитектора Белянкина» – тоже на Хрустальногорской, вблизи перекрестка улиц Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону улиц Суходольской и Рябинина;
– «Школа № 31» – на улице Евгения Савкова, вблизи здания школы с соответствующим номером.
Так, на территории восьмого района должны будут появиться остановки:
– «Улица Тенистая» – на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской;
– «Посёлок Светлореченский» – остановку планируют установить после реконструкции на улице Суходольской, вблизи посёлка Светлореченского, в сторону улицы Хрустальногорской и в сторону улицы Тенистой;
– «Улица Евгения Савкова» – на улице Хрустальногорской, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка улиц Хрустальногорской и Евгения Савкова, в сторону улиц Суходольской и Архитектора Белянкина;
– «Улица Архитектора Белянкина» – тоже на Хрустальногорской, вблизи перекрестка улиц Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону улиц Суходольской и Рябинина;
– «Школа № 31» – на улице Евгения Савкова, вблизи здания школы с соответствующим номером.
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