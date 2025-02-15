В Академическом районе Екатеринбурга появятся пять новых автобусных остановок

«Улица Тенистая»

«Посёлок Светлореченский»

«Улица Евгения Савкова»

«Улица Архитектора Белянкина»

«Школа № 31»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Пяти автобусным остановкам, которые появятся в Академическом районе Екатеринбурга, присвоили название. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов, сообщили в мэрии.Так, на территории восьмого района должны будут появиться остановки:– на улице Суходольской вблизи Тенистой, в сторону Светлореченской;– остановку планируют установить после реконструкции на улице Суходольской, вблизи посёлка Светлореченского, в сторону улицы Хрустальногорской и в сторону улицы Тенистой;– на улице Хрустальногорской, вблизи строящегося участка улицы Николая Кичигина и перекрестка улиц Хрустальногорской и Евгения Савкова, в сторону улиц Суходольской и Архитектора Белянкина;– тоже на Хрустальногорской, вблизи перекрестка улиц Хрустальногорской и Архитектора Белянкина, в сторону улиц Суходольской и Рябинина;– на улице Евгения Савкова, вблизи здания школы с соответствующим номером.