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22 февраля в центре Екатеринбурга ограничат движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 22 февраля, в центре Екатеринбурга на час перекроют движение по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Бажова до Луначарского.
Ограничения будут действовать с 09.45 до 10.45.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Восточная – Малышева – Луначарского.
«Это связано с проведением торжественного возложения венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову у здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина, 71)»,
– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Ограничения будут действовать с 09.45 до 10.45.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Восточная – Малышева – Луначарского.
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