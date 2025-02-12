22 февраля в центре Екатеринбурга ограничат движение





– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии. «Это связано с проведением торжественного возложения венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову у здания штаба Центрального военного округа (проспект Ленина, 71)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В субботу, 22 февраля, в центре Екатеринбурга на час перекроют движение по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Бажова до Луначарского.Ограничения будут действовать с 09.45 до 10.45.Объезжать перекрытие предлагают по улицам Восточная – Малышева – Луначарского.