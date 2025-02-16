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Поломка выпущенного в Екатеринбург «Львёнка» вновь парализовала трамвайное движение
Фото: читатель Вечерних ведомостей
СМИ сообщают, что «Львёнок», которого выпустили на трамвайную линию в Екатеринбурге ещё в январе, снова сломался.
Об этом пишет 66.ru. По данным издания, трамвай встал между остановками Ювелирная и Шварца. Судя по картам, из-за этого оказалось парализовано движение трамваев по маршрутам: №1, №9, №14, №15 и №17.
Напомним, в предыдущий раз подобный казус случился 28 января на перекрёстке улиц Малышева – Комсомольской.
Об этом пишет 66.ru. По данным издания, трамвай встал между остановками Ювелирная и Шварца. Судя по картам, из-за этого оказалось парализовано движение трамваев по маршрутам: №1, №9, №14, №15 и №17.
Скрин: Яндекс-карты
Напомним, в предыдущий раз подобный казус случился 28 января на перекрёстке улиц Малышева – Комсомольской.
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