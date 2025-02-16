Екатеринбург попал в топ-10 городов по использованию электромобилей





– добавили аналитики. «Основные пользователи электромобилей – мужчины: в среднем это 80-82% от общего количества пользователей электрокаров. 38% пользователей электромобилей – люди с доходом от 70 до 150 тысяч рублей, при этом еще 17% – люди с доходом более 150 тысяч»,





– рассказала Ирина Фоминова. «Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 году, чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 2024 году в России на 39% больше стали пользоваться зарядными станциями для электромобилей, чем в 2023 году, что говорит о росте популярности электрокаров. И в последнем квартале прошедшего года в топ-10 городов по активности использования автомобилей на электрическом топливе попал Екатеринбург. Рейтинг составили аналитики МТС AdTech.Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, специалисты проанализировали данные по активности использования платных зарядных станций в разных городах из более чем 30 приложений, собирающих статистику по использованию заправочных станций для электрокаров, чтобы сопоставить расходы россиян на обычных АЗС и на электрозарядных станциях.Так, в топ-3 по итогам четвёртого квартала 2024 года по использованию электромобилей попали москвичи, петербуржцы и краснодарцы. На четвёртом месте оказались жители Сочи, а на пятом – Махачкалы. За ними на шестом идёт Владивосток. Екатеринбург на седьмой строчке. А замыкают десятку лидеров Ижевск, Нижний Новгород и Красноярск.Как отметила директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова, за два года индекс электромобилей, который отражает динамику пользования платными зарядными станциями, вырос на 86%.