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В Нижнем Тагиле обсудили проблему неработающих бассейнов в школах и детсадах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле подняли вопрос неработающих бассейнах в школах и детских садах. Как передаёт ИА «Все новости», депутаты городской думы решили серьёзно заняться этим вопросом.
Эту проблему обсудили на заседании думской комиссии по социальной политике. Инициатором обсуждения стал спикер гордумы Вадим Раудштейн, заявивший, что городу остро не хватает спортивных площадей, в связи с чем он предложил восстановить бассейны в школах и детских садах.
Однако проблема не только в ремонте, но и отсутствии полноценной системы очистки и необходимых сетей, которые бы соответствовали сегодняшним нормам. Кроме этого, для того чтобы бассейны работали, нужно вводить штат медработников, а на это тоже нужны деньги.
Идея заняться восстановлением бассейнов понравилась не всем. Было озвучено предложение совсем убрать бассейны и сделать спортзалы. После этого было предложено к каждому учреждению найти свой подход.
К какому-либо единому мнению депутаты в итоге прийти не смогли, поэтому этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение. Также городская дума намерена привлечь к ревизии проектную организацию «Тагилгражданпроект».
Эту проблему обсудили на заседании думской комиссии по социальной политике. Инициатором обсуждения стал спикер гордумы Вадим Раудштейн, заявивший, что городу остро не хватает спортивных площадей, в связи с чем он предложил восстановить бассейны в школах и детских садах.
Однако проблема не только в ремонте, но и отсутствии полноценной системы очистки и необходимых сетей, которые бы соответствовали сегодняшним нормам. Кроме этого, для того чтобы бассейны работали, нужно вводить штат медработников, а на это тоже нужны деньги.
Идея заняться восстановлением бассейнов понравилась не всем. Было озвучено предложение совсем убрать бассейны и сделать спортзалы. После этого было предложено к каждому учреждению найти свой подход.
К какому-либо единому мнению депутаты в итоге прийти не смогли, поэтому этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение. Также городская дума намерена привлечь к ревизии проектную организацию «Тагилгражданпроект».
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