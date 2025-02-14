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В Нижнем Тагиле обсудили проблему неработающих бассейнов в школах и детсадах

11.35 Четверг, 20 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Нижнем Тагиле подняли вопрос неработающих бассейнах в школах и детских садах. Как передаёт ИА «Все новости», депутаты городской думы решили серьёзно заняться этим вопросом.

Эту проблему обсудили на заседании думской комиссии по социальной политике. Инициатором обсуждения стал спикер гордумы Вадим Раудштейн, заявивший, что городу остро не хватает спортивных площадей, в связи с чем он предложил восстановить бассейны в школах и детских садах.

Однако проблема не только в ремонте, но и отсутствии полноценной системы очистки и необходимых сетей, которые бы соответствовали сегодняшним нормам. Кроме этого, для того чтобы бассейны работали, нужно вводить штат медработников, а на это тоже нужны деньги.

Идея заняться восстановлением бассейнов понравилась не всем. Было озвучено предложение совсем убрать бассейны и сделать спортзалы. После этого было предложено к каждому учреждению найти свой подход.

К какому-либо единому мнению депутаты в итоге прийти не смогли, поэтому этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение. Также городская дума намерена привлечь к ревизии проектную организацию «Тагилгражданпроект».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:04 Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
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09:55 После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
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19:29 Двести тысяч рублей пришлось отдать екатеринбургскому ДЭУ за плохую уборку
19:06 Отведать таёжного чая по рецептам манси приглашает уральцев Белинка
18:37 Человек погиб в одном из 14 свердловских пожаров вторника
17:52 Тридцатиградусные морозы ожидаются в Свердловской области
17:45 В Нижнем Тагиле женщина получала выплаты на ребёнка, отданного в детский дом
17:28 Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
17:18 При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
16:46 Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
15:41 Свердловские врачи провели операцию по удалению надпочечника, не задевая другие органы
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