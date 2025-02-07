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У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У резиденции губернатора Свердловской области сегодня, 14 февраля, вновь проходит пикет против появления мусорного полигона на юге Сысертского района.
С протестом в этот раз вышла жительница села Щелкун Ирина.
С протестом в этот раз вышла жительница села Щелкун Ирина.
«Часть интересантов мегапомойки живут в Австрии, часть уже сидит в СИЗО, часть ждёт своего ареста, часть распродаёт свою недвижимость в городе Сысерти»,
– сказала она.
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