У резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит пикет





сказала она. «Часть интересантов мегапомойки живут в Австрии, часть уже сидит в СИЗО, часть ждёт своего ареста, часть распродаёт свою недвижимость в городе Сысерти»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области сегодня, 14 февраля, вновь проходит пикет против появления мусорного полигона на юге Сысертского района.С протестом в этот раз вышла жительница села Щелкун Ирина.