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Неадекват с топором устроил погром в свердловском госпитале
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном клиническом госпитале устроил погром неадекватный мужчина с топором, сообщают СМИ.
Как рассказали очевидцы Е1.ru, мужчина заперся в кабинете, где «изрубил топором компы и провода». Там он находился три часа, после чего его «выкурили» с помощью газа. В итоге его увезли на скорой. По данным Ura.ru, в его задержании участвовали силовики с щитами, им помогли санитары.
По неподтверждённой информации, бунт устроил не пациент, а врач – якобы невролог.
Официально эту историю ещё нигде не комментировали.
Как рассказали очевидцы Е1.ru, мужчина заперся в кабинете, где «изрубил топором компы и провода». Там он находился три часа, после чего его «выкурили» с помощью газа. В итоге его увезли на скорой. По данным Ura.ru, в его задержании участвовали силовики с щитами, им помогли санитары.
По неподтверждённой информации, бунт устроил не пациент, а врач – якобы невролог.
Официально эту историю ещё нигде не комментировали.
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