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После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
Кадр из видео: Первый канал
После выхода в эфир Первого канала выпуска программы «Мужское/Женское», в котором рассказали историю жителей Каменска-Уральского, вынужденных жить в разрушающимся доме с плесенью, возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).
Накануне в эфире федерального телеканала рассказали о проблеме жильцов бывшего общежития, построенного 1978 году, в котором ремонт не проводился более 20 лет.
Со слов жильцов, крыльцо дома разрушено, на стенах плесень, окна заколочены досками, а проводка находится в таком состоянии, что может вспыхнуть в любой момент. При этом в доме живут дети, инвалиды и пенсионеры. Утверждается, что местные власти отказываются признавать дом аварийным, а деньги, которые выделялись на ремонт, якобы истрачены лишь в документах.
«Решение о возбуждении дела принято после соответствующего поручения Председателя СК России»,
– говорится в сообщении Следкома.
Накануне в эфире федерального телеканала рассказали о проблеме жильцов бывшего общежития, построенного 1978 году, в котором ремонт не проводился более 20 лет.
Со слов жильцов, крыльцо дома разрушено, на стенах плесень, окна заколочены досками, а проводка находится в таком состоянии, что может вспыхнуть в любой момент. При этом в доме живут дети, инвалиды и пенсионеры. Утверждается, что местные власти отказываются признавать дом аварийным, а деньги, которые выделялись на ремонт, якобы истрачены лишь в документах.
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