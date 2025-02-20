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Суд не стал выносить приговор экс-директору первоуральского «Водоканала»
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд не стал выносить приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову. Уголовное дело было возвращено прокурору.
Напомним, Артур Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Прокуратура запрашивала ему 8 лет лишения свободы.
Подробнее о деле Гузаирова мы писали здесь.
«Дело возвращается в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом»,
– сообщает областной суд.
Напомним, Артур Гузаиров обвиняется по трём статьям УК – части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), части 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Прокуратура запрашивала ему 8 лет лишения свободы.
Подробнее о деле Гузаирова мы писали здесь.
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