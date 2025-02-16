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В трёх уральских регионах ожидаются лесные пожары грядущей весной

09.04 Четверг, 20 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Аналитики «Авиалесоохраны» составили прогноз по лесным пожарам на весну 2025 года. Ожидается, что в зоне риска окажутся три уральских региона.

Так, исходя из данных лесопожарной службы, в апреле в УрФО природные пожары ожидаются на востоке Курганской и Тюменской областей, а также на большей части Челябинской области, а в мае – в восточных и центральных частях Курганской и Тюменской областей и на юге Челябинской области. В марте, согласно прогнозам огнеборцев, риск возникновения лесных пожаров не велик.

Свердловская область в список регионов, в которым ожидаются природные пожары, не попала.

В «Авиалесоохране» также отметили, что прогнозные риски по пожарам не обозначают обязательного возникновения лесных пожаров, уточняя, что они опирались на многолетние данные.

«Прогнозные риски означают, что из-за теплой и сухой погоды на природных территориях будет высокая пожарная опасность, в условиях которой самовольные палы сухой травы и незатушенные костры станут причинами лесных пожаров с очень высокой вероятностью»,

– сказали лесные пожарные.


Они подчеркивают, что если граждане будут добросовестно выполнять правила пожарной безопасности

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:04 Похитившей сына обидчицы жительнице Каменска-Уральского вынесли приговор
10:27 У екатеринбургского зоопарка может появиться новая площадка
09:55 После истории жильцов разрушающегося дома из Каменска-Уральского в эфире Первого канала возбудили уголовное дело
09:04 В трёх уральских регионах ожидаются лесные пожары грядущей весной
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21:33 В Екатеринбурге осудили похитителя 19 тонн рыбы
21:06 Умер выброшенный в Екатеринбурге облысевший попугайчик
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20:09 Путин наградил депутата Екатеринбургской гордумы медалью
19:29 Двести тысяч рублей пришлось отдать екатеринбургскому ДЭУ за плохую уборку
19:06 Отведать таёжного чая по рецептам манси приглашает уральцев Белинка
18:37 Человек погиб в одном из 14 свердловских пожаров вторника
17:52 Тридцатиградусные морозы ожидаются в Свердловской области
17:45 В Нижнем Тагиле женщина получала выплаты на ребёнка, отданного в детский дом
17:28 Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
17:18 При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
16:46 Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
15:41 Свердловские врачи провели операцию по удалению надпочечника, не задевая другие органы
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