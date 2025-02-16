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В трёх уральских регионах ожидаются лесные пожары грядущей весной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аналитики «Авиалесоохраны» составили прогноз по лесным пожарам на весну 2025 года. Ожидается, что в зоне риска окажутся три уральских региона.
Так, исходя из данных лесопожарной службы, в апреле в УрФО природные пожары ожидаются на востоке Курганской и Тюменской областей, а также на большей части Челябинской области, а в мае – в восточных и центральных частях Курганской и Тюменской областей и на юге Челябинской области. В марте, согласно прогнозам огнеборцев, риск возникновения лесных пожаров не велик.
Свердловская область в список регионов, в которым ожидаются природные пожары, не попала.
В «Авиалесоохране» также отметили, что прогнозные риски по пожарам не обозначают обязательного возникновения лесных пожаров, уточняя, что они опирались на многолетние данные.
Они подчеркивают, что если граждане будут добросовестно выполнять правила пожарной безопасности
Так, исходя из данных лесопожарной службы, в апреле в УрФО природные пожары ожидаются на востоке Курганской и Тюменской областей, а также на большей части Челябинской области, а в мае – в восточных и центральных частях Курганской и Тюменской областей и на юге Челябинской области. В марте, согласно прогнозам огнеборцев, риск возникновения лесных пожаров не велик.
Свердловская область в список регионов, в которым ожидаются природные пожары, не попала.
В «Авиалесоохране» также отметили, что прогнозные риски по пожарам не обозначают обязательного возникновения лесных пожаров, уточняя, что они опирались на многолетние данные.
«Прогнозные риски означают, что из-за теплой и сухой погоды на природных территориях будет высокая пожарная опасность, в условиях которой самовольные палы сухой травы и незатушенные костры станут причинами лесных пожаров с очень высокой вероятностью»,
– сказали лесные пожарные.
Они подчеркивают, что если граждане будут добросовестно выполнять правила пожарной безопасности
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