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При попытке перебежать на красный школьник угодил под машину в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной Nissan X-Trail сбил перебегавшего через дорогу школьника. По данным городской ГИБДД, ребёнок бежал на красный.
По предварительной информации, 57-летний водитель ехал со стороны улицы Явной, когда 13-летний мальчик выскочил на дорогу.
В результате школьник получил несколько ушибов, с которыми его увезли в детскую городскую больницу. К счастью, ничего серьёзного, поэтому после оказания медицинской помощи юноша был отпущен домой.
Сообщается, что по факту аварии начато административное расследование на предмет части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред человеку). Кроме этого, сотрудники ГИБДД намерены посетить школу, в которой учится ребёнок, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге. Также материалы по ДТП будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.
По предварительной информации, 57-летний водитель ехал со стороны улицы Явной, когда 13-летний мальчик выскочил на дорогу.
В результате школьник получил несколько ушибов, с которыми его увезли в детскую городскую больницу. К счастью, ничего серьёзного, поэтому после оказания медицинской помощи юноша был отпущен домой.
Сообщается, что по факту аварии начато административное расследование на предмет части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред человеку). Кроме этого, сотрудники ГИБДД намерены посетить школу, в которой учится ребёнок, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге. Также материалы по ДТП будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.
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