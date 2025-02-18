За неподготовленную к похоронам мать два новоуральца получат по 100 тысяч

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд Новоуральска взыскал более 227 тысяч рублей с морга «Центральная МСЧ №31 Федерального медико-биологического агентства» за ненадлежащую подготовку женщины к захоронению. Иск к юрлицу подал сын усопшей.Инцидент произошёл в апреле прошлого года. Житель Новоуральска Владислав обнаружил дома умершую мать, тело которой несколько дней оставалось в квартире. Он поручил организацию похорон ритуальному агентству, сотрудники которого заказали в морге услугу подготовки тела. Родственники передали одежду усопшей и оплатили 2 700 рублей. Однако на кладбище выяснилось, что тело не было подготовлено: покойная находилась в чёрном пакете, а переданная одежда и ритуальные принадлежности просто лежали сверху.Родственники обратились в суд, требуя возмещения морального вреда и возврата денег за услугу. В ответ представители морга заявили, что подготовка была невозможна из-за длительного срока между смертью и похоронами. По их словам, они пытались связаться с заказчиками, но не смогли этого сделать.Суд частично удовлетворил иск. Владиславу присудили возврат 2 700 рублей, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также дополнительные расходы. Брат усопшей также получит 100 тысяч рублей компенсации. Апелляция, поданная ответчиком, не изменила исхода дела – Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.