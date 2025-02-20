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Возможные пожары на Ганиной Яме будет тушить «БОБР»
Фото: МЧС по Свердловской области
«На Бога надейся, а сам не плошай», — подумали уральские монахи и создали первую на территории Свердловской области православную пожарную дружину. Базируется она на Ганиной Яме, в Мужском монастыре святых царственных страстотерпцев.
Новоиспеченная добровольная пожарная дружина, с благословения МЧС и ВДПО, прошла обучение и отныне способна самостоятельно тушить пожары, не дожидаясь мирской помощи. Название для своего отряда братья выбрали говорящее — «БОБР», что расшифровывается как «Братский Отряд Быстрого Реагирования». Создание первой православной пожарной дружины стало возможным благодаря долгому и плодотворному сотрудничеству монастыря, Екатеринбургской епархии и регионального управления МЧС.
Как стало известно сегодня, сотрудники МЧС России и ВДПО вручили новоиспеченной добровольной пожарной дружине пожарный модуль. Теперь насельники монастыря смогут не только молиться за безопасность святой обители, но и лично вступать в бой с огнём. Лучше бы, конечно, чтобы поводов проверить эффективность «БОБРа» не возникало.
Новоиспеченная добровольная пожарная дружина, с благословения МЧС и ВДПО, прошла обучение и отныне способна самостоятельно тушить пожары, не дожидаясь мирской помощи. Название для своего отряда братья выбрали говорящее — «БОБР», что расшифровывается как «Братский Отряд Быстрого Реагирования». Создание первой православной пожарной дружины стало возможным благодаря долгому и плодотворному сотрудничеству монастыря, Екатеринбургской епархии и регионального управления МЧС.
Как стало известно сегодня, сотрудники МЧС России и ВДПО вручили новоиспеченной добровольной пожарной дружине пожарный модуль. Теперь насельники монастыря смогут не только молиться за безопасность святой обители, но и лично вступать в бой с огнём. Лучше бы, конечно, чтобы поводов проверить эффективность «БОБРа» не возникало.
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