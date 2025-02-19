«Гармонией храмов Урала» можно полюбоваться в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Начиная с сегодня в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского можно увидеть фотовыставку «Гармония храмов Урала». Автор представленных снимков — путешественник Николай Рундквист, подготовивший экспозицию совместно с Екатеринбургским отделением Императорского Православного Палестинского общества.Выставка включает 20 избранных фоторабот, запечатлевших красоту православных храмов в семи уральских митрополиях: Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Башкортостанской, Оренбургской, Курганской и Тобольской. Среди снимков можно увидеть малоизвестные церкви, некоторые из которых до сих пор находятся в полуразрушенном состоянии. Автор экспозиции подчеркивает, что храмовая архитектура гармонично вписывается в разнообразные уральские пейзажи — от лесов и гор до индустриальных зон.Фотовыставка продолжает работу Николая Рундквиста над проектом, посвященным храмовой архитектуре региона. В конце прошлого года он презентовал фотоальбом под тем же названием — «Гармония храмов Урала». Часть снимков из фотоальбома вошла в экспозицию.Фотовыставка разместилась Николая Рундквиста разместилась в переходе между основным зданием Белинки и её пристроем. Открыта она будет до 20 марта. Вход свободный.