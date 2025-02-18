В Екатеринбурге осудили похитителя 19 тонн рыбы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Виновным признан 47-летний иностранный гражданин, занимавшийся грузоперевозками.Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина, предъявив подложные документы, получил к транспортировке более 19 тонн горбуши. Однако доставлять груз он не собирался — вместо этого он похищенной продукцией распорядился по своему усмотрению. В результате действий осужденного юридическому лицу причинен ущерб на сумму свыше 3,2 миллиона рублей.Выслушав доводы обвинения и защиты, судья признал подсудимого в мошенничестве и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы. Отбывать срок похититель рыбы будет в исправительной колонии общего режима.