В Каменске-Уральском из-за пожара на площади 5 «квадратов» пострадала женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском в жилом доме на улице 1 Мая произошёл пожар. Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного здания, огонь охватил домашнее имущество на площади 5 квадратных метров.По данным МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Спасатели вывели из задымлённого здания пять человек с помощью спасательных устройств. На месте работали 13 пожарных и пять единиц техники, потушить огонь удалось за 15 минут.Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 14 пожаров. Большинство из них – 64 % – произошло в жилом секторе. На надворные постройки пришлось 7 % возгораний, а ещё 14 % зарегистрировали на открытых территориях.