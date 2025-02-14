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В Каменске-Уральском из-за пожара на площади 5 «квадратов» пострадала женщина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском в жилом доме на улице 1 Мая произошёл пожар. Возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного здания, огонь охватил домашнее имущество на площади 5 квадратных метров.
По данным МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Спасатели вывели из задымлённого здания пять человек с помощью спасательных устройств. На месте работали 13 пожарных и пять единиц техники, потушить огонь удалось за 15 минут.
Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 14 пожаров. Большинство из них – 64 % – произошло в жилом секторе. На надворные постройки пришлось 7 % возгораний, а ещё 14 % зарегистрировали на открытых территориях.
По данным МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Спасатели вывели из задымлённого здания пять человек с помощью спасательных устройств. На месте работали 13 пожарных и пять единиц техники, потушить огонь удалось за 15 минут.
Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 14 пожаров. Большинство из них – 64 % – произошло в жилом секторе. На надворные постройки пришлось 7 % возгораний, а ещё 14 % зарегистрировали на открытых территориях.
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