14% россиян планируют купить машину в 2025 году





– отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. «Авторынок в России изменился. Появились бренды, с которыми потребители ещё не так хорошо знакомы. В этих условиях особенно важно работать над увеличением узнаваемости новых автомобильных марок и ростом доверия к ним. Решать эти задачи могут помочь инструменты медийной рекламы. Мы видим их востребованность и по своим данным. По итогам 2024 года инвестиции рекламодателей из категории "Авто" в имиджевые кампании на Авито выросли на 55% год к году»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито опросили десять тысяч россиян о планах на покупку машины и выяснили, когда люди в последний раз покупали автомобиль и сколько они на самом деле готовы потратить на личный транспорт.Как удалось выяснить команде аналитиков площадки, личным автомобилем владеет практически половина жителей России – так ответили 48%, ещё 14% планируют купить машину в этом году.Треть – 33% – планируют купить машину с пробегом, каждый пятый готовы рассмотреть оба варианта.41% планируют потрать на покупку машины не больше 1 миллиона рублей. До 2 миллионов готовы заплатить 28%, до 3 миллионов – 17%, до четырёх миллионов –7%, до 5 миллионов и больше – по 4%. В среднем на покупку нового автомобиля россияне готовы выделить около 1 652 001 рубля.Из тех, кто покупал машину, 10% делали это менее года назад, 1-2 года назад – 15%, 3-4 года назад – 19%, более 5 лет назад – 41%.Практически четверть – 26% – признались, что на финальное решение о покупке автомобиля повлияла реклама на площадках с объявлениями и маркетплейсах. 12% респондентов сообщили, что решились на покупку после рекламы на телевидении и в поисковых системах, а на 9% повлияла реклама в социальных сетях.