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Свердловский вице-губернатор заявил, что 40% детей иностранцев, учащихся в школе, не знают русского языка
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 40% из числа детей иностранцев, учащихся в школах города, не знают русского языка. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на встрече со СМИ в Доме журналистов.
Как пишет телеграм-канал «Четвёртого канала», среди вопросов, которые озвучили журналисты, один коснулся недавно вышедшего закона, обязывающего проверять детей без российского гражданства на знание русского языка. Креков, отвечая на вопрос, сообщил, что на сегодняшний день доля детей мигрантов в школах уральской столицы составляет 5%, и из них 40% не владеют русских языком.
Новость была отредактирована (14.02.25 11.30), так как неправильно поняли его цитату цитируемую в СМИ, на которое ссылались.
Как пишет телеграм-канал «Четвёртого канала», среди вопросов, которые озвучили журналисты, один коснулся недавно вышедшего закона, обязывающего проверять детей без российского гражданства на знание русского языка. Креков, отвечая на вопрос, сообщил, что на сегодняшний день доля детей мигрантов в школах уральской столицы составляет 5%, и из них 40% не владеют русских языком.
«В школах Екатеринбурга насчитывается порядка 5% детей мигрантов, из них 40% слабо владеют русским языком»,
– передает источник.
Новость была отредактирована (14.02.25 11.30), так как неправильно поняли его цитату цитируемую в СМИ, на которое ссылались.
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