Кинореквизит из популярных сериалов выставили на продажу на Авито

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поклонники российских сериалов получили уникальную возможность приобрести вещи, которые носили актёры Рузиль Минекаев и Полина Гухман во время съёмок. В рамках федеральной распродажи «Безграничная Хватамба» на Авито появился эксклюзивный дроп костюмов и аксессуаров из проектов онлайн-кинотеатра PREMIER.В январе на платформе PREMIER состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске», где Рузиль Минекаев сыграл горячего, но справедливого парня по имени Ширмик. Теперь, благодаря Авито, фанаты могут заполучить его знаковую куртку, свитшот и рыбацкий костюм, которые прошли через сцены погонь, драк и расследований.«Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съёмки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это целая история», — говорит актёр.Ещё одна «звёздная» одежда на распродаже принадлежит актрисе Полине Гухман, сыгравшей Нику в сериале «Первый раз». Среди доступных вещей: винный спортивный костюм, который героиня носила на тренировках по синхронному плаванию, лиловые луноходы, топ с сеткой и яркие украшения.«Моя героиня Ника ищет себя, влюбляется, пытается понять, чего хочет от жизни. Теперь предметы её гардероба могут стать вашими!», — пояснила актриса.Для фанатов кино это не просто шопинг, а шанс прикоснуться к истории и помочь благотворительности. Средства, вырученные с продажи реквизита, будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семьи.