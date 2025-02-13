Возрастное ограничение 18+
Кинореквизит из популярных сериалов выставили на продажу на Авито
Фото: Авито
Поклонники российских сериалов получили уникальную возможность приобрести вещи, которые носили актёры Рузиль Минекаев и Полина Гухман во время съёмок. В рамках федеральной распродажи «Безграничная Хватамба» на Авито появился эксклюзивный дроп костюмов и аксессуаров из проектов онлайн-кинотеатра PREMIER.
В январе на платформе PREMIER состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске», где Рузиль Минекаев сыграл горячего, но справедливого парня по имени Ширмик. Теперь, благодаря Авито, фанаты могут заполучить его знаковую куртку, свитшот и рыбацкий костюм, которые прошли через сцены погонь, драк и расследований.
«Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съёмки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это целая история», — говорит актёр.
Ещё одна «звёздная» одежда на распродаже принадлежит актрисе Полине Гухман, сыгравшей Нику в сериале «Первый раз». Среди доступных вещей: винный спортивный костюм, который героиня носила на тренировках по синхронному плаванию, лиловые луноходы, топ с сеткой и яркие украшения.
«Моя героиня Ника ищет себя, влюбляется, пытается понять, чего хочет от жизни. Теперь предметы её гардероба могут стать вашими!», — пояснила актриса.
Для фанатов кино это не просто шопинг, а шанс прикоснуться к истории и помочь благотворительности. Средства, вырученные с продажи реквизита, будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семьи.
В январе на платформе PREMIER состоялась премьера сериала «Подслушано в Рыбинске», где Рузиль Минекаев сыграл горячего, но справедливого парня по имени Ширмик. Теперь, благодаря Авито, фанаты могут заполучить его знаковую куртку, свитшот и рыбацкий костюм, которые прошли через сцены погонь, драк и расследований.
«Одежда, в которой я исполнил эту роль, претерпела съёмки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это целая история», — говорит актёр.
Ещё одна «звёздная» одежда на распродаже принадлежит актрисе Полине Гухман, сыгравшей Нику в сериале «Первый раз». Среди доступных вещей: винный спортивный костюм, который героиня носила на тренировках по синхронному плаванию, лиловые луноходы, топ с сеткой и яркие украшения.
«Моя героиня Ника ищет себя, влюбляется, пытается понять, чего хочет от жизни. Теперь предметы её гардероба могут стать вашими!», — пояснила актриса.
Для фанатов кино это не просто шопинг, а шанс прикоснуться к истории и помочь благотворительности. Средства, вырученные с продажи реквизита, будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семьи.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве
13 февраля 2025
13 февраля 2025
Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
10 февраля 2025
10 февраля 2025
Россияне стали чаще записываться к бьюти-мастерам через Авито
06 февраля 2025
06 февраля 2025
Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто
13 февраля 2025
13 февраля 2025