Предполагаемого поджигателя автомобиля в Екатеринбурге лишили связи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Чкаловском районном суде Екатеринбурга рассмотрели ходатайство следствия, которое просило ограничить в правах и свободах подозреваемого в порче чужого имущества. Суд решил ходатайство удовлетворить.Речь идёт о студенте одного из учебных заведений Тимофее Бахматове. По версии следствия, он совместно с сообщником получил заказ через мессенджер Telegram на поджог автомобиля «BELGEE X50», принадлежащего местному предпринимателю. В результате преступления машина была уничтожена огнём. Парня ждёт суд по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»).Суд удовлетворил ходатайство следователя и запретил обвиняемому общаться с фигурантами дела без разрешения следователя, за исключением совместно проживающих лиц. Кроме того, Тимофею Бахматову запретили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться средствами связи и интернетом. В исключительных случаях ему разрешены экстренные вызовы и связь с правоохранителями, но с обязательным уведомлением контролирующих органов.Как уточняют в Свердловском областном суде, постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток.