Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в Ирбитском районе. Все собранные следователями документы переданы в суд.Трагедия, которую расследовали ирбитские специалисты, произошла поздним вечером 26 октября 2024 года в Зайковском участковом лесничестве. По данным следствия, пожилой мужчина вместе со своим зятем находились в лесу. Молодой человек обронил некую вещь в снег и в темноте не мог её нащупать. Тесть решил помочь в поисках — подсветить место потери имевшимся у него фонариком. Спускаясь с мотовездехода, обвиняемый начал снимать с плеча карабин в чехле. В этот момент произошёл непроизвольный выстрел. Пуля угодила в более молодого мужчину, нанеся ему смертельное ранение.Как поясняют в следственном управлении следственного комитета России по Свердловской области, в ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Теперь судье предстоит вынести решение, насколько это объяснение выглядит правдоподобно, и определиться с наказанием для владельца карабина. Дата начала процесса пока не назначена.