Возрастное ограничение 18+
Дело о случайном убийстве в Ирбитском районе попало в суд
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в Ирбитском районе. Все собранные следователями документы переданы в суд.
Трагедия, которую расследовали ирбитские специалисты, произошла поздним вечером 26 октября 2024 года в Зайковском участковом лесничестве. По данным следствия, пожилой мужчина вместе со своим зятем находились в лесу. Молодой человек обронил некую вещь в снег и в темноте не мог её нащупать. Тесть решил помочь в поисках — подсветить место потери имевшимся у него фонариком. Спускаясь с мотовездехода, обвиняемый начал снимать с плеча карабин в чехле. В этот момент произошёл непроизвольный выстрел. Пуля угодила в более молодого мужчину, нанеся ему смертельное ранение.
Как поясняют в следственном управлении следственного комитета России по Свердловской области, в ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Теперь судье предстоит вынести решение, насколько это объяснение выглядит правдоподобно, и определиться с наказанием для владельца карабина. Дата начала процесса пока не назначена.
Трагедия, которую расследовали ирбитские специалисты, произошла поздним вечером 26 октября 2024 года в Зайковском участковом лесничестве. По данным следствия, пожилой мужчина вместе со своим зятем находились в лесу. Молодой человек обронил некую вещь в снег и в темноте не мог её нащупать. Тесть решил помочь в поисках — подсветить место потери имевшимся у него фонариком. Спускаясь с мотовездехода, обвиняемый начал снимать с плеча карабин в чехле. В этот момент произошёл непроизвольный выстрел. Пуля угодила в более молодого мужчину, нанеся ему смертельное ранение.
Как поясняют в следственном управлении следственного комитета России по Свердловской области, в ходе расследования следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Теперь судье предстоит вынести решение, насколько это объяснение выглядит правдоподобно, и определиться с наказанием для владельца карабина. Дата начала процесса пока не назначена.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
08 февраля 2025
08 февраля 2025
В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад
09 февраля 2025
09 февраля 2025
В Екатеринбурге водитель врезался в три автомобиля и сбил четверых человек: один погиб, среди пострадавших — ребёнок
09 февраля 2025
09 февраля 2025