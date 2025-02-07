Свердловским больницам приходят подозрительные письма





– говорится в сообщении областного Минздрава. «Внимание, коллеги! Новая схема мошенничества. Предупредите администрацию организации и особенно отделы кадров. К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников просят навести камеру на QR-код»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В официальном телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области сообщают, что в больницы стали поступать подозрительные письма.Предполагается, что они поступают от мошенников, которые хотят похитить данные сотрудников.Сами письма якобы приходят от Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В них говорится, что в организации якобы были выявлены признаки теневой занятости, а также просят оплатить доставку каких-то документов.В ведомстве призывают к бдительности.