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Свердловским больницам приходят подозрительные письма
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В официальном телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области сообщают, что в больницы стали поступать подозрительные письма.
Предполагается, что они поступают от мошенников, которые хотят похитить данные сотрудников.
Сами письма якобы приходят от Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В них говорится, что в организации якобы были выявлены признаки теневой занятости, а также просят оплатить доставку каких-то документов.
В ведомстве призывают к бдительности.
Предполагается, что они поступают от мошенников, которые хотят похитить данные сотрудников.
«Внимание, коллеги! Новая схема мошенничества. Предупредите администрацию организации и особенно отделы кадров. К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников просят навести камеру на QR-код»,
– говорится в сообщении областного Минздрава.
Сами письма якобы приходят от Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. В них говорится, что в организации якобы были выявлены признаки теневой занятости, а также просят оплатить доставку каких-то документов.
В ведомстве призывают к бдительности.
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