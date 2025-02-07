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Жители Лесного сообщают о нашествии крыс из-за городской свалки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Лесного сообщают об огромных стаях крыс, которых боятся даже бездомные собаки. Сейчас, по их словам, они обитают на городской свалке, но люди опасаются, что скоро увидят их и не только там.
Пугающие кадрами с мельтешащими между мусором грызунами опубликовали в сообществе «Подслушано в Нижней Туре».
В комментариях в посту пишут, что в Нижней Туре на улице Ильича тоже видели крыс.
Пугающие кадрами с мельтешащими между мусором грызунами опубликовали в сообществе «Подслушано в Нижней Туре».
«Возникает серьезный вопрос: как работают службы, ответственные за содержание и безопасность городской свалки? Не пора ли принять срочные меры по дератизации и обеспечению безопасности граждан?»,
– пишут в группе.
В комментариях в посту пишут, что в Нижней Туре на улице Ильича тоже видели крыс.
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